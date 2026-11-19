Hiram Marín

El mexicano Karim López volvió a tener actividad en la NBA durante la contundente victoria de los Memphis Grizzlies por 126-98 sobre los Golden State Warriors en el FedExForum.

Tras haber sido reintegrado recientemente al primer equipo, el originario de Hermosillo, Sonora, recibió la oportunidad de pisar nuevamente la duela en un duelo donde el conjunto local dominó de principio a fin.

Karim López contra los Warriors:



1 triple | 1 bloqueo ?? pic.twitter.com/PV1iAHccwg — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 20, 2026

Con el marcador ampliamente definido a favor de Memphis, López ingresó al partido en la recta final del último cuarto para disputar un total de cuatro minutos efectivos de juego.

Durante ese lapso en la cancha, el joven tricolor aprovechó sus oportunidades frente al aro al aportar tres puntos a la causa de su escuadra, producto de encestar uno de sus dos intentos realizados desde la línea de triples.

¿Cuál es el panorama real de Karim López en la NBA? El jugador mexicano ha tenido pocos minutos con , pero todo es parte de un proceso

Más allá de su aporte ofensivo desde el perímetro, el jugador mexicano también logró hacerse notar en el costado defensivo al registrar un bloqueo (tapón) y cometer una falta personal.

En el resto de los departamentos estadísticos cerró en cero, sin sumar rebotes, asistencias, robos ni pérdidas de balón, finalizando su participación con un diferencial de 0 y una valoración de eficiencia de 2.

Esta breve pero productiva aparición le permite a Karim López seguir sumando minutos de experiencia en la rotación de los Grizzlies dentro de la campaña regular