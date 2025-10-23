Anthony Edwards, por lo menos dos semanas fuera por lesión

Redacción FOX Deportes

Los Minnesota Timberwolves estarán sin su estrella por al menos un par de semanas. De acuerdo a varios reportes, el guardia Anthony Edwards estará fuera de la alineación durante dos semanas debido a una distensión en el tendón de la corva derecho.

Edwards salió del juego en el primer cuarto del partido inaugural en casa del equipo el domingo por la noche, tras sentir rigidez en ese mismo tendón.

Logró una bandeja complicada en el tráfico durante un contragolpe con 3:07 transcurridos del encuentro ante Indiana, recibiendo un fuerte contacto antes de buscar una falta que no fue señalada. Los Pacers pidieron tiempo muerto un segundo después, y Bones Hyland ingresó por Edwards durante la pausa.

Edwards figuró como cuestionable para jugar en el debut de temporada de Minnesota en Portland el miércoles por la noche, cuando anotó 41 puntos en 39 minutos.

El tres veces All-Star ha disputado 426 de los 445 juegos posibles en su carrera, incluidos playoffs.

En esta campaña, promedia 25.7 puntos, 4.0 rebotes y 2.0 asistencias por partido, con un 51.9 % de efectividad en tiros de campo y 47.4 % en triples.