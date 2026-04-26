Anthony Edwards estará varias semanas fuera de acción

EFE

Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, estará varias semanas de baja por una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda, según informaron este domingo medios estadounidenses.

Edwards sufrió la lesión el sábado por la noche durante el cuarto partido de su serie de primera ronda del Oeste frente a los Denver Nuggets, un duelo que tuvo que abandonar antes del descanso.

This a hyperextension mechanism for Anthony Edwards. What we are concerned for



Worst case scenario: ACL tear



Best case scenario: Bone bruise/joint capsule injury pic.twitter.com/SEb2UgyoEG — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 26, 2026

Jugaba ya con molestias en la rodilla derecha y se hizo daño al apoyar mal la pierna tras la disputa de un balón con Cameron Johnson. Enfiló el camino a vestuarios caminando sostenido por dos miembros del equipo.

Las pruebas a las que fue sometido este domingo descartaron una lesión más grave en el ligamento, como se temía en un primer momento.

Los Timberwolves aventajan por 3-1 a los Nuggets en la serie, con el quinto partido programado para este lunes en Denver. Minnesota deberá, como mínimo, superar esta ronda para que Edwards pueda volver a jugar esta temporada.

Además de Edwards, anoche los Timberwolves también perdieron a Donte DiVincenzo, aquejado de un desgarro del tendón de Aquiles.