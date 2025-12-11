¿Dónde ver las 500 Millas de Daytona?

Redacción FOX Deportes

Todo listo para el arranque de la temporada 78 de la NASCAR Cup Series y qué mejor manera para dar el banderazo de salida que con la edición 68 de las 500 Millas de Daytona.

¿Cómo ver las 500 Millas de Daytona?

Cuándo: Domingo 15 de febrero de 2026

Dónde: FOX One

A qué hora: 14:30 ET

¿Qué son las 500 Millas de Daytona?

Es la carrera más importante de la NASCAR Cup Series y, como su nombre lo indica, consiste en recorrer 500 millas (805 kilómetros), las cuales equivalen a 200 vueltas a la Daytona International Speedway.

¿Quiénes compiten en las 500 Millas de Daytona?

En 2026 habrá un total de 41 autos en la parrilla, el ganador será el que complete el recorrido en menos tiempo.

¿Quiénes son los favoritos para ganar las 500 Millas de Daytona?

William Byron se perfila como uno de los favoritos pues ha ganado las 500 Millas de Daytona en las últimas dos temporadas.

Sin embargo, otros pilotos a los que hay que seguir son: Ryan Blaney, Joey Logano, Austin Cindric y Kyle Larson.

¿Llegarás tarde a las 500 Millas de Daytona?

