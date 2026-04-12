Carson Hcevar ganó la accidentada carrera de Talladega

Redacción FOX Deportes

Carson Hcevar, el piloto de Spire Motorsports desde 2019, ganó la Jack Link’s 500 de la Cup Series 2026 en el Talladega Superspeedway, su primera victoria en la máxima categoría de la NASCAR.

El piloto del Chevrolet No. 77 logró contener los feroces ataques de Chris Buescher y Alex Bowman, quienes fueron seguidos por Chase Elliott y Zane Smith en el Top 5, tras un accidente justo antes de que ondeara la bandera a cuadros.

Un contacto entre Ryan Preece, Austin Dillon, Christopher Bell y Shane van Gisbergen puso fin a la carrera tras una emocionante recta final de tres vueltas.

La bandera amarilla ondeó por última vez en la vuelta 182 cuando Erik Jones hizo un trompo desde la tercera posición al salir de la curva 4.

Un contacto entre Ricky Stenhouse Jr. y Hocevar provocó que este último chocara contra Jones, cuyo Toyota No. 43 dio varias vueltas en la entrada de boxes antes de quedar atascado en el césped, lo que obligó a mostrar la bandera amarilla.

Stenhouse, Ross Chastain, Austin Cindric, Noah Gragson y Kyle Busch completaron el Top 10.