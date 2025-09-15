Zayu, el nombre de la mascota de México para el Mundial de 2026

Enrique Gómez

La Copa del Mundo de 2026 tendrá tres mascotas, una para cada país anfitrión.

La FIFA reveló los nombres de los anfitriones animados para el Mundial del próximo año, asó como el número en su dorsal y su posición en el campo. Sin embargo, su apariencia definitiva es un misterio que se revelará más tarde esta semana, por ahora, solo se mostraron algunas siluetas.

En lo que respecta a México, su representante es Zayu y usa el número 9 como el delantero que es. Parece tratarse de un jaguar o algún otro felino, pues tiene una cola delgada, larga y redondeada, así como una cabeza con prominencias.

Las mascotas para la Copa del Mundo del Mundial 2026:

· Canadá: Maple (portero, #1)

· México: Zayu (delantero, #9)

· Estados Unidos: Clutch (mediocampista, #10)

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

El ‘embajador’ canadiense es claramente en oso, mientras que para Estados Unidos se reservó un águila, al menos eso es lo que parece ser por las plumas que salen de la parte posterior de su short.

El diseño final y sus características se revelarán después en esta misma semana, sin embargo, ya tenemos un elemento infaltable en cada Copa del Mundo: las mascotas. Lo siguiente será conocer el balón oficial, el cual llevaría por nombre Trionda, de acuerdo con todas esas filtraciones.

Para sus primeros dos mundiales, México tuvo como mascotas a un niño de nombre Juanito (1970) y a un chile conocido como Pique (1986), mientras que, para la Copa del Mundo de 1994, Estados Unidos tuvo a Striker, un perrito bien ubicado y recibido por los aficionados.