¿Y los mil goles? Cristiano Ronaldo llega en sequía goleadora plena al Mundial

Héctor Cantú

A una semana del debut de Portugal en la Copa del Mundo, donde enfrentará a República del Congo, el temor se hace presente ante la sequía goleadora de Cristiano Ronaldo.

A pesar de que el lusitano viene de haber marcado dos goles en la victoria que le dio el título al Al-Nassr en la Saudi Pro League, con la selección de su país no llega, precisamente, con mirada fina.

Surely Ronaldo wishes he could have this one back



A couple of early goalscoring chances for CR7 vs Nigeria 👀 pic.twitter.com/t146kObOwU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 10, 2026

El último partido de preparación del cuadro comandado por Roberto Martínez ante Nigeria, no dejó las mejores imágenes de CR7 sobre la cancha. Falló dos opciones de gol, una de ellas clarísima en la que envió la pelota a las gradas y fue sustituido al minuto 65 por Goncalo Ramos.

Este duelo fue el tercero de manera consecutiva en el que ve minutos sobre la cancha y en el que no marca para la causa lusitana.

La última vez que Cristiano Ronaldo marcó con su representativo nacional fue ante Hungría en octubre de 2025.

En aquella ocasión, el capitán del Al-Nassr se despachó con un doblete, el número 37 en su camino con la selección.

Next stop for Cristiano Ronaldo: The 2026 FIFA World Cup 🇵🇹 pic.twitter.com/IQ6aHzGCEh — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 10, 2026

Cristiano Ronaldo se encuentra en plena carrera por alcanzar los mil goles en su carrera profesional, en la que ya alcanzó la cifra de los 973 tantos.

República Democrática del Congo se antoja para que CR7 vuelva a reencontrase con el gol y acorte así, la distancia con el millar de anotaciones.