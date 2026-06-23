¿Y el homenaje? Guillermo Ochoa se lastimó previo al partido ante Chequia

Enrique Gómez

Si Guillermo Ochoa juega contra Chequia no será por un homenaje, sino porque se lo ha ganado. Aun así, el técnico de la Selección Mexicana no confirmó si el arquero verá minutos en su sexto Mundial.

Lo que sí aseguró es que el portero suplente está en perfectas condiciones para jugar el tercer partido del torneo (como lo ha estado desde el inicio), luego de que se encendieran las alarmas por una molestia que tuvo el jugador en el entrenamiento previo al duelo en el Estadio Ciudad de México.

“Yo pensé que era la rodilla, pero no, fue la cadera y continuó entrenando. Está muy bien físicamente, sorprendentemente bien para la edad que tiene. Fue un susto más que otra cosa; estaba flojito el campo por la lluvia”, informó Aguirre en torno al estado físico de ‘Memo’, quien podría ser parte de las posibles rotaciones en el XI inicial para darle actividad a los jugadores menos habituales y descanso a los titulares.

"Sin la Selección, el futbol no tiene sentido"; Guillermo Ochoa confirma su retiro Entre lágrimas, el portero de México reconoció que se retirará después del Mundial

Y es que tras la segunda victoria en la fase de grupos ante Corea del Sur y la combinación de resultados, el Tri aseguró su clasificación a los 16vos de final como primero del Grupo A, lo que dio lugar a la especulación: ¿Y si Javier Aguirre alinea como titular al portero de 41 años para que finalice su carrera al menos con un partido jugado en la Copa del Mundo 2026?

“Él está ahí destilando consejos, experiencia y sabiduría; está en forma y compitiendo”, fue lo último que dijo Aguirre, siempre esquivo con respecto a cualquier detalle de la alineación de su equipo.

El ‘Vasco’, quien está dirigiendo su tercer Mundial y aspira a hacer historia al lograr que México gane sus tres partidos de la fase de grupos por primera vez, confesó que su equipo quedó a deber contra Sudáfrica y frente a Corea del Sur, a pesar de las victorias que le dieron una clasificación anticipada.

“No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperemos mañana, si no hacemos un partido perfecto, por lo menos mejor que los otros dos”, sentenció acerca del duelo del 24 de junio.