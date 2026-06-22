Publicación: lunes 22 de junio de 2026

EFE

Y a todo esto, ¿qué dijo Leo Messi de su tarde histórica?

Un Leo hundido físicamente habló tras marcar los goles de la victoria

Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

8 datos de locura sobre el nuevo récord mundial de Lionel Messi

Impone un nuevo récord de goles marcados por un jugador en Copa del Mundo con 18 goles
Tercer partido consecutivo en un Mundial en el que marca, al menos, un doblete
Sexto partido consecutivo en el que Leo Messi anota en una Copa del Mundo
Tercer doblete marcado en una Copa del Mundo
Marcó doblete 40 años después de que lo hiciera Diego Armando Maradona el mismo día y el mismo mes
Ha participado en 28 goles (18 tantos y 9 asistencias) de la Selección Argentina en una Copa del Mundo
14 goles de los 18 logrados han sido con la pierna izquierda
Cuando Leo ha marcado, Argentina solo ha perdido un partido (Arabia Saudita en 2022)

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

¡Lionel Messi ya es el máximo anotador en la historia de los Mundiales!

Luego de fallar un penal, Leo Messi tuvo su revancha ante Austria y marcó su gol 17 en una Copa del Mundo
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"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".

Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".

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