Vozinha, feliz; su mamá ya está en tierras mundialistas

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La extraordinaria historia en el Mundial del portero de Cabo Verde, Vozinha, dio otro giro emotivo el viernes, cuando su madre llegó a Miami tras recibir un visado de Estados Unidos, lo que le permitirá ver a su hijo jugar frente a Uruguay el domingo.

Ana Candida Évora viajó desde Praia, la capital de Cabo Verde, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le concediera el visado a raíz de las emotivas declaraciones de Vozinha tras el sorprendente empate a 0-0 de los debutantes en el torneo ante España, partido en el que el futbolista de 40 años fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Vozinha, el arquero de 40 años que frustró y apagó la furia de España

Vozinha dijo que estaba encantado de que su madre pudiera por fin verle jugar en el Mundial en persona, pero dejó en claro que quería que la atención volviera al fútbol, ahora que Cabo Verde se prepara para un partido que podría acercarle a las rondas eliminatorias.

Évora salió de la zona de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami a las 15:53 hora local, vestida con una camiseta rosa, y sonrió mientras le estrechaba la mano a miembros del personal acreditados por la FIFA.

Rodeada por personal de la FIFA y del aeropuerto, atravesó un pequeño grupo de periodistas que la esperaban antes de subir a un ascensor y continuar su viaje para reunirse con su hijo antes del partido del domingo de por el Grupo H contra Uruguay.

Cape Verde goalkeeper Vozinha said he was very happy his mother had obtained a US visa and would be able to watch him play against Uruguay in the World Cup this weekend https://t.co/uS4qY3zxK1 pic.twitter.com/J7AOzuOPQX — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

"Quiero desearle buena suerte y que haga un buen partido", dijo a los periodistas.

No quedó claro de inmediato si emprendería el viaje de cinco horas en automóvil hasta Tampa, donde su hijo se aloja antes del partido, o si esperaría hasta el domingo para el reencuentro.