Vinícius comandó el triunfo de Brasil y la 'Canarinha' avanzó como líder

Karla Villegas Gama

Brasil cumplió con el trámite, goleó 3-0 a Escocia y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como líder del Grupo C.

La ‘Canarinha’ aprovechó los errores escoceses desde los primeros minutos. Rayan presionó la salida rival, robó el balón en los linderos del área y asistió a Vinícius Júnior, quien definió solo frente al arco para abrir el marcador al minuto 7.

La presión brasileña no cesó y al 24' los sudamericanos volvieron a celebrar un gol de Vinícius, pero el VAR anuló la anotación por una falta previa sobre un defensor.

Escocia intentó reaccionar con posesiones largas para bajar las revoluciones del partido, aunque la intensidad brasileña la obligó a equivocarse una y otra vez en la salida.

Escocia regaló el balón y Vinícius no perdonó

Cuando parecía que el descanso llegaría con la mínima diferencia, Bruno Guimarães mandó un centro preciso que Vinícius convirtió en el 2-0 con un potente cabezazo al 45+3'.

En el complemento, los europeos adelantaron líneas y comenzaron a presionar la salida de la ‘Canarinha’. Aunque insinuaron una reacción, les faltó profundidad para poner en aprietos a Alisson.

Al 60' Matheus Cunha marcó el último tanto del partido con un disparo de derecha.

Con el encuentro completamente controlado, Carlo Ancelotti le dio ingreso a Neymar Jr. al minuto 76.

Neymar volvió a jugar con Brasil después de 980 días

Brasil bajó las revoluciones y administró la ventaja con largas posesiones. Escocia buscó el descuento hasta el final, pero Alisson y la defensa brasileña respondieron cada vez que fueron exigidos.

Con el triunfo, Brasil enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo lugar del Grupo F, que saldrá entre Países Bajos, Japón y Suecia.