Uruguay es un 'polvorín' a horas de enfrentar a España

Redacción FOX Deportes

Uruguay se jugará su permanencia en la Copa del Mundo cuando enfrente a España, líder del Grupo H, en la Jornada 3. Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Las Voces del Fútbol, de El Espectador Deportes, el ambiente dentro del equipo no sería el mejor.

Una reunión entre el entrenador Marcelo Bielsa, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde habría elevado la tensión en la concentración, justo antes del duelo definitivo.

El programa uruguayo reveló que durante el encuentro los futbolistas le manifestaron su inconformidad con la intensidad de los entrenamientos y con el planteamiento táctico previsto para enfrentar a la 'Roja'.

Como respuesta, Bielsa decidió reunir posteriormente a todo el plantel y habló durante más de 45 minutos para explicar por qué Uruguay jugaría "en espejo" frente a España y no “con un bloque bajo y al contragolpe”, como habrían propuesto algunos futbolistas.

El reporte también asegura que Bielsa les recriminó un supuesto intento por removerlo del cargo meses atrás y mencionó que él impulsó las carreras de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo.

Además, reconoció que convocó para el Mundial a ciertos elementos por la fidelidad que le han mostrado.

De acuerdo con Las Voces del Fútbol, varios jugadores comenzaron a abandonar la reunión pese a que el capitán José María Giménez les pidió permanecer en ella.

Hasta el momento, Marcelo Bielsa, los futbolistas involucrados y la Asociación Uruguaya de Futbol no se han pronunciado sobre el supuesto incidente.