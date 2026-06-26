¡Uruguay, eliminado y España avanza como líder de grupo!

Héctor Cantú

La Selección Española ha hecho válidos los pronósticos y se ha clasificado a la ronda siguiente luego de vencer a Uruguay en un juego por demás ríspido.

Un gol de Álex Baena, combinado con un grave error del arquero Fernando Muslera, fue suficiente para que el equipo ibérico se quedara con los tres puntos y se afianzara en el liderato de su sector.

Fernando Muslera y un error grosero que lo marcará en el Mundial

Uruguay, fue un equipo muy rocoso y complicado que terminó nublado de ideas y con poca imaginación para hacerle daño y sumar puntos que le hubieran permitido avanzar de fase.

Los escándalos de división entre la plantilla y el técnico Marcelo Bielsa previo al encuentro, terminaron por incidir directamente en el ánimo de los charrúas.

El dramatismo para Uruguay se acrecentó con los errores individuales y con la poca efectividad que tuvieron al frente cuando buscaron opciones con Darwin Núñez de poder hacerle daño al cuadro español.

Fernando Muslera subs off at the half for Uruguay and is replaced by Sergio Rochet pic.twitter.com/hqFVrxEPo7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2026

El resultado, combinado con el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita fue suficiente para que el equipo africano ampliara su historia al clasificarse a la ronda de dieciseisavos de final.

De esta manera, Uruguay vuelve a quedar eliminado en fase de grupos tal y como sucedió en Catar 2022 para tropezar por quinta ocasión en su historia en esta misma ronda.

España jugará en la ronda siguiente ante Austria, mientras que Cabo Verde tendrá que medirse a Argentina.