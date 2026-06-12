Héctor Cantú
Un renovado Vinícius Júnior, listo para dar la cara por Brasil
El delantero sueña con ser el hombre que lleve a su selección al campeonato
El delantero brasileño, Vinícius Júnior ha cambiado el ‘chip’ de cara al inicio del Mundial 2026, donde Brasil debutará ante Marruecos.
Constantemente criticado por su espíritu individualista, Vini ahora cambia la mirada y por ende, el discurso de cara a su primera aparición en el Mundial.
“No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane. Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante”, declaró en conferencia de prensa previa al partido.
Y es que tanto para Brasil, como para el propio Vinícius, el sueño es claro: levantar la sexta Copa del Mundo en la historia para su país.
“Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones. Estoy centrado y comprometido”, detalló el futbolista del Real Madrid.
Las declaraciones caen bien en el grupo ‘Canariho’ y sorprenden, sobre todo, por que Vini suele tener una visión distinta, buscando ser él quien maneje los hilos del resto del equipo.
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