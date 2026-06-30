Tras la derrota frente a México, Sebastián Beccacece se va de Ecuador

Reuters

Sebastián Beccacece se despidió con emoción como seleccionador de Ecuador tras la derrota ante México en los dieciseisavos de final del Mundial, y dijo que le habría gustado continuar en el cargo, pero que no había cumplido las promesas realizadas.

Pese a llegar a la fase eliminatoria con un impulso renovado tras una dramática remontada ante Alemania, Ecuador no pudo superar el rápido arranque de México, ni su impecable registro defensivo.

"Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido", dijo Beccacece tras la derrota en un ensordecedor Estadio Ciudad de México.

"No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa".