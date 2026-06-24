Calma, México se ha especializado en equipos europeos

Enrique Gómez

El nivel máximo del futbol está en Europa, pero, en este punto de la historia, México tiene cierto dominio contra selecciones de UEFA; de hecho, hila cinco partidos sin perder contra equipos de este continente.

Buena referencia considerando que su último partido del Grupo A en esta Copa del Mundo es contra Chequia.

Es verdad que, pase lo que pase, el Tri tiene asegurada su clasificación a 16vos de final como primer lugar de su sector y que la matriz de FIFA que determina los cruces contra terceros lugares es tan compleja que no se puede anticipar a qué rival enfrentará el equipo ‘azteca’, pero vaya que a la afición le encantaría ver que su equipo gana los tres partidos de la primera ronda por primera vez en su historia.

La Selección Mexicana lleva cinco partidos sin perder contra selecciones de Europa:

· 1-0 sobre Turquía, 10 de junio 2025

· 4-0 ante Islandia, 15 de febrero 2026

· 0-0 con Portugal, 28 de marzo 2026

· 1-1 con Bélgica, 31 de marzo 2026

· 5-1 contra Serbia, 4 de junio 2026

¿Afecta en algo si México gana, empata o pierde contra Chequia? Así funciona la matriz de FIFA que determinará al rival del Tri en 16vos de final

Su última derrota fue el 4-2 frente a Suiza el 7 de junio 2025, tres días antes del duelo ante los turcos.

Se espera que Javier Aguirre haga rotaciones para este último partido y que así pueda ‘proteger’ a sus titulares para la ronda de 16vos de final que jugará el 29 de junio; aun así, el Tri buscará defender su localía en el Estadio Ciudad de México y demostrar por qué está mucho mejor posicionado que su rival en el Ranking FIFA (12°- 43°).

El equipo coanfitrión del Mundial 2026 lleva todo el año imbatido y guarda una buena racha contra equipos de la UEFA, de hecho, la mayoría de sus últimos rivales europeos, estaban mucho mejor rankeados que Chequia.