Todos tranquilos, Cristiano Ronaldo suele despertar en los segundos partidos del Mundial

Héctor Cantú

En la Selección Portuguesa hay calma pese a que Cristiano Ronaldo todavía no figura entre los máximos goleadores de la Copa Mundial 2026.

El capitán luso tuvo una actuación discreta en el debut y se quedó sin marcar en el sorpresivo empate de Portugal ante RD Congo (1-1).

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

No obstante, los números de Cristiano en los segundos partidos de una Copa del Mundo suelen tener buenos registros, pues solamente ha dejado de participar en la producción goleadora de su equipo en una sola edición.

En Alemania 2006 anotó frente a Irán en el segundo encuentro de Portugal. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, marcó un gol y dio una asistencia en la goleada 7-0 sobre Corea del Norte.

En Brasil 2014 ante Estados Unidos, puso el pase para uno de los dos goles en el empate final, mientras que en 2018, Cristiano, con su gol, le dio la victoria a su equipo ante Marruecos (1-0).

La única excepción llegó en Catar 2022. Aunque disputó más de 80 minutos, Cristiano no registró goles ni asistencias en el triunfo portugués por 2-0 sobre Uruguay.

Ahora, ante la cosecha productora en dos jornadas de Lionel Messi (5 goles), Erling Haaland y Kylian Mbappé (con 4 tantos cada uno), Cristiano tiene la presión de aparecer sobre el terreno de juego y enfilar a Portugal a la ronda de eliminación directa.