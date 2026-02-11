Todos pueden opinar, pero Javier Aguirre es el que manda: Álvaro Fidalgo

Hiram Marín

Álvaro Fidalgo es naturalizado mexicano y desde inicios de febrero tiene la posibilidad de jugar con la Selección de este país, lo que ha provocado cierta controversia entre algunos de sus colegas.

El más reciente fue Héctor Herrera, el ahora jugador del Houston Dynamo desaprobó que se tenga que recurrir a naturalizados en la Copa del Mundo, en referencia directa al propio Fidalgo.

Entrevistado por 'Radio Sevilla', el 'Maguito' dijo no tener ningún problema con las declaraciones de 'HH', al tiempo de ratificar que está dispuesto a vestir la camiseta tricolor.

"Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto".

Fidalgo afirmó que más allá de opiniones, si las leyes y sus cualidades deportivas le dan la oportunidad de jugar un Mundial con México, él está dispuesto a colaborar como un mexicano más.

"Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto"