Todos le quieren ganar a Argentina por ser el campeón: Nicolás Otamendi

EFE

Nicolás Otamendi, comenzó a ensayar este lunes el adiós a su historia con los mundiales, el cuarto de su carrera, que para Argentina comenzará el martes frente a Argelia y, a juicio del defensor central, no les resultará fácil.

"Sabemos que todos nos van a querer ganar porque somos los campeones", dijo a periodistas.

"Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición", expresó uno de los protagonistas de la conquista del Mundial de Catar 2022.

#SelecciónMayor Nicolás Otamendi: "Trato de vivir el día a día y disfrutar de mis compañeros y lo que vivo momento a momento. Cuando estoy en familia y pienso que esto se terminará pronto sí me pongo sensible. Vamos a luchar por todo". pic.twitter.com/QAQPHc5pGb — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2026

"Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar, porque somos los campeones", añadió el exjugador del Benfica, que a partir del 1 de julio se tornará en refuerzo de River Plate.

Las selecciones de Argentina y Argelia pondrán en marcha este martes en la ciudad estadounidense de Kansas City la actividad en el Grupo J, cuya primer jornada cerrará horas después con el partido entre Austria y Jordania.

#SelecciónMayor Nicolás Otamendi: "Necesitábamos poder desbloquear esos momentos en los que nos tocó jugar finales y no pudimos ganar. Hicimos el clic ganando en el Maracaná y nosotros somos muy conscientes de lo que vino después, de la unión del país y lo que pasó en Qatar". pic.twitter.com/8gpzLBca0U — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2026

"Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial, disfruto el día a día, a mis compañeros, es una linda competición. Es mi cuarto mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad", manifestó 'el General' con visible emoción.

Otamendi destacó la competencia sana que marca el día a día de la plantilla entre jugadores experimentados y consagrados como él, y jóvenes talentos llamados a tomar el relevo.

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", precisó.