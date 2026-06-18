Todo se acomodó para México en la fase de grupos del Mundial

Enrique Gómez

Se dio el mejor panorama posible para la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Ahora está a un triunfo contra Corea del Sur de amarrar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 y con la mesa puesta para hacerlo como primer lugar del Grupo A, con todas las ventajas que eso implica.

El empate tardío de Sudáfrica y Chequia fue lo mejor que podía sucederle al Tri, pero también a Corea.

Y es que, el resultado en Atlanta no solo reivindica la victoria de México (2-0) contra el equipo africano en la inauguración del torneo (pues de alguna manera sumó tres puntos ante un rival que resultó ser tan competitivo como para dividir puntos frente al conjunto europeo), sino que minimizó la cosecha de puntos de dos rivales directos.

¿Darán el salto? Seleccionados mexicanos que usan el Mundial como vitrina

Hasta antes del partido de esta noche entre norteamericanos y asiáticos, así marcha el Grupo A:

1. México → 3 puntos, +2 goles

2. Corea del Sur → 3 puntos, +1 gol

3. Chequia → 1 punto, -1 gol

4. Sudáfrica → 1 punto -2 goles

Esto considerando que a la Selección Checa y a la Sudafricana solo les queda un partido, frente al Tri y los ‘Tigres de Asia’, respectivamente, por lo que, lo máximo que aspiran sumar son cuatro puntos.

Y como el equipo que resulte vencedor esta noche en Guadalajara se iría a seis puntos, se volvería inalcanzable para las dos selecciones que comparten el fondo del sector, por lo que se asegurarían un boleto a los 16vos de final, sin tener que meterse a la tómbola de los ocho mejores terceros del Mundial.

El partido entre México y Corea del Sur es un duelo directo para definir al equipo más fuerte del grupo y por lo tanto, para abanderar al favorito para terminar como primero del grupo, pues además del golpe futbolístico, también tendría las matemáticas de su lado de cara a la última fecha.

Pero, ¿es mejor clasificar en primero o segundo del Mundial? Es verdad que si se avanza como escolta, el cruce sería directamente contra el segundo del Grupo B (el de Canadá, Suiza, Bosnia y Catar), pero hacerlo como líder aseguraría afrontar la siguiente ronda en la Ciudad de México contra un tercer lugar.