Todo lo que significaría para México ganarle a Inglaterra

Enrique Gómez

Cuando menos se esperaba, México está a punto de alcanzar la evolución que tanto estuvo soñando.

El duelo por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra es la confrontación de la Selección Mexicana contra todas sus fatalidades, el momento de dar un paso adelante en el futbol. Quizá para ninguna otra selección pueda ser tan importante ganar un ‘simple’ partido de octavos.

¿Qué significaría para la Selección Mexicana vencer a Inglaterra? Historia pura.

1. Primera vez que ganaría 2 partidos de eliminatoria mundialista

2. Primera vez que clasificaría para jugar un sexto partido

3. Alcanzaría su techo histórico: llegar a cuartos de final del Mundial

4. Llegaría a 6 victorias seguidas en Mundiales (contando Catar 2022)

5. Primera victoria sobre Inglaterra en un Mundial, primera vez que le ganaría desde 1985

6. Vencería a la segunda selección más valiosa del mundo; cuarta del Ranking FIFA

7. Primera vez desde 2018 que le gana a un excampeón del mundo

8. Llegaría a 7 partidos consecutivos sin perder ante selecciones europeas

9. Preservaría el legendario invicto mundialista en el ‘Estadio Azteca’

10. Firmaría su mejor Copa del Mundo en 18 participaciones

¿Cuánto tiempo lleva México sin ganarle a un campeón del mundo?

Además de los 10 datos duros, superar la ronda de los 16 mejores implicaría para México alcanzar un nuevo nivel, con nuevas obsesiones, nuevas ansiedades e historias. O sea, un cambio de vida en lo futbolístico, pues su límite ya no serían los cuartos de final, sino instancias más ambiciosas.

Eso sí, la Selección Mexicana no es para nada favorita en este duelo de eliminación directa, pues no vence a Inglaterra desde hace más de 40 años, además, su valor de plantilla es 10 veces y en el Ranking FIFA está seis escalones por debajo. Sin embargo, el equipo ‘azteca’ espera emparejar los papeles con su localía, una ventaja que no es menor considerando que el Tri jamás ha perdido aquí en un Mundial.

El Tri ha ganado todos sus partidos hasta ahora en la Copa del Mundo y encima, no sin recibir gol. O sea, está dando el mejor torneo de su vida, pero si llega a ganar una vez más, oficialmente sería histórico.