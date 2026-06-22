Todo lo que hay que saber de los 18 goles de Lionel Messi

Karla Villegas Gama

Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. El argentino llegó a 18 tantos gracias a su doblete frente a Austria; esta es la radiografía de las anotaciones que construyeron un récord histórico.

¿En qué instancias anotó? Copyright: Reuters

El argentino ha hecho 13 tantos en fase de grupos:

Alemania 2006: Serbia

Brasil 2014: Bosnia, Irán y Nigeria (2)

Rusia 2018: Nigeria

Catar 2022: Arabia Saudita y México

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (3) y Austria (2)

En eliminación directa suma cinco, todos en Catar 2022:

Octavos de final vs Australia

Cuartos de final vs Países Bajos

Semifinales vs Croacia

Final vs Francia (2)

Grupos: 72.2% (13/18)

Eliminación directa: 27.8% (5/18)

Los minutos favoritos de Messi Copyright: Reuters

El argentino suele ser especialmente peligroso antes del descanso.

9 en el primer tiempo:

Brasil 2014: Nigeria (3’ y 45’)

Rusia 2018: Nigeria (14’)

Catar 2022: Arabia Saudita (10’), Australia (35’), Croacia (34’) y Francia (23’)

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (17’) y Austria (38’)

6 en el segundo tiempo:

Alemania 2006: Serbia (88’)

Brasil 2014: Bosnia (65’)

Catar 2022: México (64’) y Países Bajos (73’)

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (60’ y 76’)

2 en tiempo de compensación:

Brasil 2014: Irán (90+1’)

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Austria (90+5’)

1 en tiempos extra

Catar 2022: Francia (108’)

La mitad de los goles mundialistas de Messi llegaron en los primeros 45 minutos.

Primer tiempo: 50 %

Segundo tiempo: 33.3%

Compensación: 11.1%

Prórroga: 5.6%

¿Con qué pierna anotó? Copyright: Reuters

La zurda sigue siendo el arma predilecta del argentino. De sus 18 goles mundialistas, 14 llegaron con su pierna izquierda (77.8%) y apenas cuatro con la derecha (22.2%).

Las zonas desde donde castiga Copyright: Reuters

Aunque la mayoría de sus goles llegaron dentro del área, Messi también dejó su sello con disparos lejanos, penales y un tiro libre.

9 adentro del área:

Alemania 2006: Serbia

Brasil 2014: Bosnia y Nigeria

Rusia 2018: Nigeria

Catar 2022: Australia y Francia

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia y Austria (2)

4 fuera del área:

Brasil 2014: Irán

Catar 2022: México

Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (2)

4 de penal:

Catar 2022: Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia

1 de tiro libre:

Brasil 2014: Nigeria

Dentro del área: 50%

Fuera del área: 22.2%

Penal: 22.2%

Tiro libre: 5.6%

Los números revelan a un futbolista capaz de marcar en cualquier escenario, aunque con tendencias claras: la fase de grupos, los primeros 45 minutos y una zurda que sigue haciendo historia.