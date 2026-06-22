Publicación: lunes 22 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Todo lo que hay que saber de los 18 goles de Lionel Messi

¿Cómo construyó el argentino su histórico récord en Copas del Mundo?

Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. El argentino llegó a 18 tantos gracias a su doblete frente a Austria; esta es la radiografía de las anotaciones que construyeron un récord histórico.

¿En qué instancias anotó?
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¿En qué instancias anotó?

El argentino ha hecho 13 tantos en fase de grupos:
Alemania 2006: Serbia
Brasil 2014: Bosnia, Irán y Nigeria (2)
Rusia 2018: Nigeria
Catar 2022: Arabia Saudita y México
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (3) y Austria (2)

En eliminación directa suma cinco, todos en Catar 2022:
Octavos de final vs Australia
Cuartos de final vs Países Bajos
Semifinales vs Croacia
Final vs Francia (2)

Grupos: 72.2% (13/18)
Eliminación directa: 27.8% (5/18)

Los minutos favoritos de Messi
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Los minutos favoritos de Messi

El argentino suele ser especialmente peligroso antes del descanso.

9 en el primer tiempo:
Brasil 2014: Nigeria (3’ y 45’)
Rusia 2018: Nigeria (14’)
Catar 2022: Arabia Saudita (10’), Australia (35’), Croacia (34’) y Francia (23’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (17’) y Austria (38’)

6 en el segundo tiempo:
Alemania 2006: Serbia (88’)
Brasil 2014: Bosnia (65’)
Catar 2022: México (64’) y Países Bajos (73’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (60’ y 76’)

2 en tiempo de compensación:
Brasil 2014: Irán (90+1’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Austria (90+5’)

1 en tiempos extra
Catar 2022: Francia (108’)

La mitad de los goles mundialistas de Messi llegaron en los primeros 45 minutos.

Primer tiempo: 50 %
Segundo tiempo: 33.3%
Compensación: 11.1%
Prórroga: 5.6%

¿Con qué pierna anotó?
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¿Con qué pierna anotó?

La zurda sigue siendo el arma predilecta del argentino. De sus 18 goles mundialistas, 14 llegaron con su pierna izquierda (77.8%) y apenas cuatro con la derecha (22.2%).

Las zonas desde donde castiga
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Las zonas desde donde castiga

Aunque la mayoría de sus goles llegaron dentro del área, Messi también dejó su sello con disparos lejanos, penales y un tiro libre.

9 adentro del área:
Alemania 2006: Serbia
Brasil 2014: Bosnia y Nigeria
Rusia 2018: Nigeria
Catar 2022: Australia y Francia
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia y Austria (2)

4 fuera del área:
Brasil 2014: Irán
Catar 2022: México
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (2)

4 de penal:
Catar 2022: Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia

1 de tiro libre:
Brasil 2014: Nigeria

Dentro del área: 50%
Fuera del área: 22.2%
Penal: 22.2%
Tiro libre: 5.6%

Los números revelan a un futbolista capaz de marcar en cualquier escenario, aunque con tendencias claras: la fase de grupos, los primeros 45 minutos y una zurda que sigue haciendo historia.

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