Karla Villegas Gama
Todo lo que hay que saber de los 18 goles de Lionel Messi
¿Cómo construyó el argentino su histórico récord en Copas del Mundo?
Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. El argentino llegó a 18 tantos gracias a su doblete frente a Austria; esta es la radiografía de las anotaciones que construyeron un récord histórico.
El argentino ha hecho 13 tantos en fase de grupos:
Alemania 2006: Serbia
Brasil 2014: Bosnia, Irán y Nigeria (2)
Rusia 2018: Nigeria
Catar 2022: Arabia Saudita y México
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (3) y Austria (2)
En eliminación directa suma cinco, todos en Catar 2022:
Octavos de final vs Australia
Cuartos de final vs Países Bajos
Semifinales vs Croacia
Final vs Francia (2)
Grupos: 72.2% (13/18)
Eliminación directa: 27.8% (5/18)
El argentino suele ser especialmente peligroso antes del descanso.
9 en el primer tiempo:
Brasil 2014: Nigeria (3’ y 45’)
Rusia 2018: Nigeria (14’)
Catar 2022: Arabia Saudita (10’), Australia (35’), Croacia (34’) y Francia (23’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (17’) y Austria (38’)
6 en el segundo tiempo:
Alemania 2006: Serbia (88’)
Brasil 2014: Bosnia (65’)
Catar 2022: México (64’) y Países Bajos (73’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (60’ y 76’)
2 en tiempo de compensación:
Brasil 2014: Irán (90+1’)
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Austria (90+5’)
1 en tiempos extra
Catar 2022: Francia (108’)
La mitad de los goles mundialistas de Messi llegaron en los primeros 45 minutos.
Primer tiempo: 50 %
Segundo tiempo: 33.3%
Compensación: 11.1%
Prórroga: 5.6%
La zurda sigue siendo el arma predilecta del argentino. De sus 18 goles mundialistas, 14 llegaron con su pierna izquierda (77.8%) y apenas cuatro con la derecha (22.2%).
Aunque la mayoría de sus goles llegaron dentro del área, Messi también dejó su sello con disparos lejanos, penales y un tiro libre.
9 adentro del área:
Alemania 2006: Serbia
Brasil 2014: Bosnia y Nigeria
Rusia 2018: Nigeria
Catar 2022: Australia y Francia
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia y Austria (2)
4 fuera del área:
Brasil 2014: Irán
Catar 2022: México
Canadá, México, Estados Unidos 2026: Argelia (2)
4 de penal:
Catar 2022: Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia
1 de tiro libre:
Brasil 2014: Nigeria
Dentro del área: 50%
Fuera del área: 22.2%
Penal: 22.2%
Tiro libre: 5.6%
Los números revelan a un futbolista capaz de marcar en cualquier escenario, aunque con tendencias claras: la fase de grupos, los primeros 45 minutos y una zurda que sigue haciendo historia.
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