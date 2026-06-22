Thomas Tuchel aseguró que España es el rival a vencer en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Thomas Tuchel, señaló a España como "uno de los favoritos" y se mostró convencido de que quien quiera ganar el Mundial 2026 deberá eliminar al equipo de Luis de la Fuente en algún momento del torneo.

"España es uno de los favoritos para mí, por su reciente historial de ganar títulos juntos y estar consistentemente en finales y llegar hasta a la meta", apuntó Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro entre Inglaterra y Ghana del miércoles en Boston.

"(Los españoles) llegarán lejos, y si quieres ganar el título, en algún momento tienes que tienes que vencer a España, estoy convencido de eso", añadió el alemán, pese a admitir que no ha podido ver gran parte del encuentro de 'La Roja' ante Arabia Saudita, en el que España se impuso por 4-0.

Out for our final session before returning to action 🤩 pic.twitter.com/trzHELGW8Q — England (@England) June 22, 2026

En ese sentido, el alemán admitió que no ha visto "tanto fútbol como quería" durante el Mundial por los horarios de los encuentros.

"El último partido (de España) prácticamente coincidió con nuestra sesión de entrenamiento, así que solo vi los momentos estelares de la victoria contra Arabia Saudí", admitió el seleccionador de 'Los Tres Leones'.