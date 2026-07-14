Thomas Christiansen se queda con Panamá

Reuters

La Federación Panameña de Futbol (Fepafut) informó el lunes que el danés Thomas Christiansen continuará como director técnico de la selección para encabezar el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, días después de que el equipo fue eliminado de su segundo Mundial.

El presidente de la Federación, Manuel Arias, había informado el viernes que el organismo estaba evaluando la continuidad del estratega, quien llevó a Panamá a su segundo Mundial donde quedó eliminada en la primera fase sin haber sumado puntos ni marcado un solo gol el 27 de junio. La selección ‘Canalera’ perdió 1-0 ante Ghana y Croacia, y 2-0 ante Inglaterra en el Grupo L.

"La Federación Panameña de Futbol, a través de su Comité Ejecutivo, ha decidido darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la selección mayor masculina", informó la Fepafut en un comunicado.

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"La Federación llegó a un acuerdo con Christiansen, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, el cual será electo en diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación", explicó el organismo.

Christiansen, quien finalizó su contrato el 30 de junio, asumió como director técnico de Panamá en 2020, y bajo su gestión la selección centroamericana registró 45 triunfos, 22 empates y 27 derrotas.

"La Federación agradece a Thomas Christiansen su buena disposición durante este proceso de conversaciones, el cual se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas para dar inicio a la nueva etapa desde el 1 de agosto de 2026 hasta finalizar el proceso mundialista 2030", apuntó el organismo.

La Federación aclaró que en los próximos días los representantes legales del organismo y de Christiansen iniciarán el proceso de redacción del contrato.