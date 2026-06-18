Suiza venció a Bosnia y tomó el liderato de su grupo en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Suiza consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 luego de golear 4-1 a Bosnia que se quedó con 10 y se perdió, tomó el liderato de grupo y se enfiló a la siguiente ronda. Cerrará la fase de grupos ante Canadá y un triunfo le aseguraría la primera plaza del sector B.

Bosnia salió con un planteamiento con el que buscaba que no le hicieran daño, sobrellevó su plan y tímidamente atacó. Su objetivo era sumar de alguna forma para jugarse la vida ante Catar, pero todo se vino abajo en la segunda mitad.

El conjunto ‘Nati’ llevó el ritmo del partido y dominó a su rival, movió el balón de lado a lado y fue acumulando ocasiones de gol que terminó desperdiciando, era el claro dominador del partido, pero no pudo reflejarlo en el marcador en la primera mitad.

Success for Switzerland! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Vasilj frustró las primeras llegadas del conjunto suizo al inicio del segundo tiempo y los cambios a los 72 minutos fueron determinantes porque marcaron la diferencia en segundos.

Ruben Vargas y Johan Manzambi salieron del banco de suplentes para encaminar a los ‘Rossocroaciati’ al triunfo, el primero desbordó y metió un balón al área para el segundo quien abrió el marcador al 74.

Bosnia se quedó con 10 jugadores a los 80 minutos y Suiza sacó la aplanadora. Vargas marcó el 2-0 al 84 y Manzambi amplió la ventaja a los 90 minutos; Mahmic recortó distancias al 90+5 y Granit Xhaka cerró la cuenta al 90+7 para dejar al conjunto ‘Nati’ cerca de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.