Soy el responsable de la decepción de Uruguay: Marcelo Bielsa

EFE

El todavía entrenador de la Selección Uruguaya , Marcelo Bielsa, hizo una fuerte autocrítica el viernes tras la eliminación de la 'celeste' en la fase inicial del Mundial, y dijo que su paso por el equipo "no dejó nada".

Uruguay cayó 1-0 ante España y quedó tercera en el Grupo H, cerrando la que puede ser calificada como la peor actuación de la historia del bicampeón mundial, en un torneo de 48 equipos en el que 32 pasan de ronda.

"Soy el responsable de esta decepción", dijo Bielsa en rueda de prensa. "Obviamente esta actuación no necesito definirla (...) si me preguntan cómo va a ser recordado mi paso (por la selección), es un paso que no dejó nada".

El dolor uruguayo tras fracasar, nuevamente, en un Mundial

"Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada, porque cualquier aporte que pueda hacer a un país en el que trabajo hace tres años no se instala si no se consiguen resultados", agregó.

Bielsa destacó que "por merecimientos" su equipo podría haber sumado "siete puntos", pero remarcó que "debería decir simplemente que corresponde que yo acepte toda la decepción".

El entrenador, que tuvo un turbulento paso por la "celeste", con varios problemas con el plantel, sustituyó en el medio tiempo a Fernando Muslera, responsable del segundo gol de Cabo Verde en el empate 2-2 del partido previo, y del tanto en la victoria de España.

"Es una decisión que tomó el mismo Muslera", dijo el DT argentino, sin dar más detalles.

Bielsa, que ya había sufrido un duro golpe en un Mundial cuando Argentina fue eliminada en primera fase en 2002, respaldó la actuación de sus jugadores.

"La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aun, el desarrollo táctico no fue decisivo", dijo el DT sobre el choque con la campeona de Europa.

"Lo que sí me pareció es que fue un partido que para mantenerlo parejo nosotros teníamos que hacer esfuerzos muy grandes, que para atacar necesitábamos recuperar la pelota en el campo rival, porque si recuperábamos en nuestro campo el tránsito era muy difícil".

"Deberíamos haberlo empatado, eso es lo que puedo opinar de lo que pasó en el campo", agregó el estratega.