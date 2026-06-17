Solo México y Estados Unidos dieron la cara por CONCACAF

Enrique Gómez

A veces es difícil contradecir a quienes no creen en la CONCACAF…

El Mundial es en el norte de América, pero solo dos selecciones de la región ganaron y la mitad ni siquiera sumó puntos. El balance después de la primera jornada del torneo es muy poco alentador…

La parte positiva es que Estados Unidos fue uno de los equipos que más impresionó en la primera ronda.

Solamente el equipo de las ‘barras y las estrellas’ y la Selección Mexicana dieron la cara por la CONCACAF y ganaron en su primer partido. El otro anfitrión, Canadá, se vio más cerca de perder que de ganar contra Bosnia y Herzegovina; mientras que los otros equipos de la región perdieron.

México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa Con más expulsiones que goles, la Copa del Mundo arrancó con triunfo sobre Sudáfrica

Así fue la presentación de las selecciones de CONCACAF en este Mundial celebrado en Norteamérica:

· México 2-0 Sudáfrica | Resultad corto ante un rival que se quedó con nueve

· Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | El coanfitrión sumó su primer punto en el Mundial

· Estados Unidos 4-1 Paraguay | El conjunto de Pochettino deslumbró a todos

· Haití 0-1 Escocia | El equipo isleño compitió contra una selección histórica

· Alemania 7-1 Curazao | El país debutante es el peor del torneo hasta el momento

· Panamá 0-1 Ghana | Los ‘canaleros’ se quedaron a segundos de su primer punto

El puntaje de cada selección de la zona hasta el momento:

1. Estados Unidos → 3 puntos, +3 goles

2. México → 3 puntos, +2 goles

3. Canadá → 1 puntos, + 0 goles

4. Haití → 0 puntos, -1 gol

5. Panamá → 0 puntos, +1 gol

6. Curazao → 0 puntos, -6 goles

Entonces, los únicos de la CONCACF que no perdieron su primer partido fueron los anfitriones, por mucho, los equipos de esta región mejor posicionados en el Ranking FIFA.

¿Cuántos avanzarán a la siguiente ronda? En un torneo donde pueden avanzar hasta tres, México y Estados Unidos parecen tener un lugar asegurado en los 16vos de final, sin embargo, Canadá tendrá que batallar con Catar, Suiza y la misma Bosnia, mientras que los otros agremiados deberán venir desde abajo.