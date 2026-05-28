¡Solo falta Memo Ochoa! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrán sus seis Mundiales

Héctor Cantú

Tal y como estaba presupuestado, el Mundial 2026 será historia pura con la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes jugarán el sexto mundial de sus brillantes carreras.

Portugal fue la primera selección en hacer oficial la presencia de CR7 para el Mundial 2026. Cristiano, es parte de una selección que está llamada a ser una de las grandes sorpresas de la justa veraniega.

Os convocados de Luís Freire para o duelo frente à Irlanda do Norte 🫡#VaiDarPortugal | #U21 pic.twitter.com/OPk62oNAXS — Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026

Lionel Messi también ha sido oficializado como parte de la delegación argentina que intentará refrentar el título conseguido en Catar 2022.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Solo falta saber si Guillermo Ochoa se unirá a la lista de jugadores que han disputado seis mundiales en caso de Javier Aguirre decida unirlo a su batallón.

Será este próximo lunes cuando la Selección Mexicana haga oficial la convocatoria de 26 jugadores que representarán a México.

Si el nombre de Ochoa aparece, entonces habrá tres jugadores únicos en haber jugado seis Mundiales, y los tres lo harán en el Mundial 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá.