Solo cuatro selecciones de América han vencido a Alemania y Ecuador ya está ahí

Héctor Cantú

La Selección de Ecuador ha protagonizado una de las sorpresas más sonadas del Mundial 2026 al derrotar a Alemania en el último partido de la fase de grupos.

Ante todos los pronósticos, La Tri tuvo una tarde de absoluta inspiración y logró la que es una de las victorias más importantes en la historia de sus participaciones en un Mundial.

Ecuador vive un sueño: ¡le ganaron a Alemania en un Mundial!

Solo un selecto grupo de tres naciones del Continente Americano habían logrado derrotar a los teutones en este torneo. Uruguay y Argentina fueron los primeros en la edición de 1986.

Tuvieron que pasar 32 años para que México, de la mano de Juan Carlos Osorio y con un gol de Hirving Lozano se convirtiera en el primer combinado de la Concacaf en derrotar a Alemania en un Mundial.

El sueño de Ecuador revivió con el gol de Gonzalo Plata

Ahora, ocho años después, gracias al gol de Gonzalo Plata al minuto 77, Ecuador se ha unido a esta selecta lista y de paso ha logrado su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Esta es, apenas, la sexta victoria de Ecuador en una Copa del Mundo y la tercera ante un combinado Europeo luego de que vencieran a Croacia (2002) y a Polonia en la siguiente edición.