Sin rodeos, México es favorito para ganarle a Corea del Sur

Enrique Gómez

Los dos rivales más fuertes del sector se miden en busca del liderato. Ganar el Grupo A no es una cuestión de orgullo sino una parte crucial en el proyecto de llegar lejos en la Copa del Mundo, pues permite enfrentar a un tercer lugar en los 16vos de final y seguir jugando en México.

Pero, ¿es el Tri favorito sobre Corea del Sur para este partido en el Estadio Guadalajara? Bueno, el hecho de jugar como local en una de las ciudades más futboleras del país ya es un gran valor, pero, además, por enfrentamientos directos, valor de mercado y hasta Ranking FIFA, se espera que el Tri logre su segunda victoria en el certamen.

Así llegan ambas selecciones de cara al partido más esperado del Grupo A: