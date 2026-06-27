Sí o sí, Ecuador será el próximo rival de la Selección Mexicana

Héctor Cantú

A falta de cuatro partidos por disputarse en la fase de grupos del Mundial 2026, el equipo mexicano tiene definido su destino en la ronda de eliminación directa.

México solo tiene dos escenarios posibles para la ronda siguiente. La primera era enfrentarse a Escocia, que quedó eliminada del torneo luego de los resultados que se dieron en el grupo L (Croacia, Inglaterra, Ghana y Panamá).

De manera inesperada Ecuador apareció en el camino de México y los resultados lo llevaron a quedar con un 100 por ciento de probabilidad a falta de cuatro partidos por jugarse.

La sorpresiva victoria sobre Alemania, enfiló al equipo sudamericano a la ronda siguiente por lo que deberá enfrentar a México por segunda vez en la historia.

Solo hay registro de un enfrentamiento entre ambos equipos en una Copa del Mundo, el cual data de la edición 2002.

En aquella ocasión México se impuso 2-1 a la ‘Tri’ en fase de grupos en su segundo partido, resultado que le aseguró su boleto a la ronda siguiente. Luego terminaría siendo eliminado por Estados Unidos en octavos de final.