Si Brasil no puede ganar su primer partido, mucho menos el Mundial

Enrique Gómez

No es por desanimar a Brasil, pero si no puede ganar el primer partido del Mundial, menos el título.

Es en serio: la Selección Brasileña nunca ha ganado un Mundial cuando empieza el torneo con algo menos que una victoria, tal como sucedió en este 2026 con su empate 1-1 contra Marruecos.

Todas las rachas terminan en algún momento, pero, por si no fuera suficientemente desalentadora la imagen que dio el equipo de Carlo Ancelotti en el primer tiempo contra el conjunto magrebí, el dato es lapidario: Brasil, máximo ganador del Mundial, nunca ha sido campeón cuando no inicia con triunfo.

¿Cómo inició la Selección Brasileña en los cinco mundiales donde fue campeón?

1. Suecia 1958 → Victoria 3-0 ante Austria

2. Chile 1962 → Victoria 2-0 frente a México

3. México 1970 → Victoria 4-1 contra Checoslovaquia

4. Estados Unidos 1994 → Victoria 2-0 sobre Rusia

5. Corea-Japón 2002 → Victoria 2-1 ante Turquía

Brasil salvó los papeles ante un Marruecos implacable Los ‘Leones del Atlas’ tuvieron contra las cuerdas al pentacampeón.

Y para hacerlo peor, resulta que la ‘Verdeamarela’ jamás ha alcanzado la final cuando inicia su participación mundialista con un empate. Es decir, se le juntaron dos tendencias negativas al ‘Scratch’.

El destino de Brasil cuando inicia el Mundial con empate:

· Alemania 1974: 4to lugar

· Argentina 1978: 3er lugar

· Rusia 2018: Cuartos de final

· Mundial 2026: En disputa

Si sirve de consuelo, a Brasil tampoco le ha servido mucho ganar el primer partido del Mundial, pues lo ha hecho en 16 de sus 23 participaciones y ‘solo’ ha ganado en cinco ocasiones. De hecho, tras su último título (2002), ganó en cuatro ocasiones y lo más lejos que llegó fue a la ronda de semifinal.

La Selección Brasileña ha perdido fuerza, pero al menos evitó la derrota en su debut contra Marruecos, por mucho su rival más fuerte del Grupo C y aún depende de sí mismo para clasificar en primer lugar a los 16vos de final.