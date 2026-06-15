Senegal ya sorprendió a Francia en un Mundial y quiere repetir la hazaña

Oscar Sandoval

Senegal consiguió una sorpresiva victoria ante Francia en su debut mundialista cuando el equipo francés llegaba a la cita en Corea y Japón entre los favoritos, como campeón de Europa y del Mundo, pero la derrota dio inicio a un fracaso histórico de ‘Les Bleus’.

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Les Bleus are in New York 🇺🇸 pic.twitter.com/DSJIW89Fp7 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 15, 2026

Son pocas las ediciones de la Copa del Mundo en las que Francia no es protagonista, después de conquistar el título en 1998 se convirtió en uno de los candidatos y en los últimos torneos lo ha confirmado con un nuevo campeonato mundial y un subcampeonato.

No todo ha sido miel sobre hojuelas y nadie olvida los fiascos del conjunto francés en 2002 y 2010, dos ocasiones en las que no pudo superar la fase de grupos y que marcaron su historia reciente porque a Corea y Japón llegó con Zinedine Zidane y compañía, pero se perdió luego la derrota en el primer partido ante Senegal.

Bouba Diop anotó el gol del triunfo a la media hora de partido y condicionó a ‘Les Bleus’ que sumaron un punto ante Uruguay para terminar consumando el fracaso cayendo ante Dinamarca en el último partido.