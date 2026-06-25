Sebastián Beccacece pidió respeto para Ecuador

EFE

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, pidió este jueves respeto a su selección, tras la victoria "histórica" contra Alemania y la clasificación in extremis a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Yo lo único que quiero es que se nos respete", dijo el entrenador argentino al concluir la rueda de prensa pospartido, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La 'Tri' remontó ante la Mannschaft con tantos de Nilson Angulo (m.9) y Gonzalo Platta (m.77) y sumó sus primeros tres puntos en la última jornada del Grupo E, después de caer ante Costa Marfil y ceder un empate sin goles frente a Curazao.

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La victoria, "extraordinaria" en palabras de Beccacece, le permitió al combinado sudamericano sumar cuatro puntos y clasificarse a dieciseisavos como uno de los mejores ocho terceros.

"Hoy se hizo algo grande, se ganó a una potencia en un partido histórico", afirmó Beccacece, muy cuestionado tras los dos primeros tropiezos en el torneo.

"La vida es eso: saber sufrir, tener templanza, fe, tener confianza, un poco lo que veníamos hablando. Nosotros siempre, en la adversidad, hemos mostrado mucha calma, cautela, porque había una idea", explicó.

El preparador recordó varias veces durante su comparecencia el pesimismo que reinó en los medios de comunicación los días previos al partido y aseguró que entre los dos primeros juegos y el duelo con los alemanes no cambió "nada".

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"Invito a todo el Ecuador a que esté unido como el sueño de Simón Bolívar. La unidad es clave", insistió.

"Este viaje hay que disfrutarlo. A veces hay que sufrir, pero lo importante es estar juntos", añadió en otro momento el técnico, cuya familia fue acosada por aficionados ecuatorianos tras los dos primeros tropiezos.

Beccacece subrayó, sin embargo, que su intención no es enfrentarse a los periodistas, sino hacer ver que el "miedo antes de tiempo" no es bueno.