Publicación: lunes 23 de marzo de 2026

Héctor Cantú

¿Se acabó la hegemonía? Albania ya le perdió el miedo a Polonia

Las 'Águilas' rompieron una sequía de 73 años y buscan su primer Mundial

La Selección de Albania buscará clasificarse a su primer Mundial y para ello deberá superar a Polonia, su primer escollo en este sueño que sigue vivo.

La tarea no es sencilla, pues Polonia es un invitado asiduo a las Copas del Mundo y no pretende quedarse fuera del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque los números no favorecen a las Águilas, pues acumulan 10 derrotas y 3 empates ante los polacos, hay un dato que resulta esperanzador para el equipo balcánico: el último enfrentamiento se lo llevó Albania por 2-0.

Aquel duelo celebrado en 2023, en la fase de grupos de la Eurocopa, fue el primer triunfo en una competencia oficial para Albania que ahora intentará dar un golpe más sobre la mesa.

Albania sorprendió a Polonia y sueña con la Eurocopa

Polonia 0-2 Albania
Primera victoria de Albania sobre Polonia
Dos triunfos y un empate era el saldo a favor del Polonia
Jasir Asani adelantó a los visitantes a los 37 minutos
Mirlind Daku aseguró el resultado al 62
Primer gol del delantero con la selección nacional
Albania es líder del Grupo E con 10 puntos

Esta será la tercera ocasión que Polonia se juegue su boleto a una Copa del Mundo de la FIFA en una fase de repechaje. En la primera se quedó en la orilla tras perder el partido definitivo ante la Unión Soviética; en la segunda y última (2022), Polonia clasificó tras superar a Suecia.

Mientras Polonia sueña con jugar su décimo Mundial, Albania desea vivir su primera experiencia en el torneo más importante del mundo.

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