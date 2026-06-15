Se acabaron las dudas, Lionel Messi titular en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi está recuperado de su lesión muscular y "llega bien" para ser titular en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, así lo confirmó en conferencia de prensa Lionel Scaloni.

"Leo (Messi) llega bien. Es fundamental para nosotros. En diferentes condiciones y con diferentes problemas, siempre ha estado dentro de la cancha, y esta vez no será la excepción", indicó Scaloni en Kansas.

Argentina, que iniciará la defensa del título de campeón el martes ante Argelia, sufrió lesiones de varios futbolistas durante las semanas previas al inicio de la competencia, entre ellos la del delantero de Inter Miami.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/5Zm98GOIFy — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2026

Messi llega sin partidos como titular al debut, luego de reaparecer con un gol una semana atrás ingresando desde el banco de relevos en un amistoso de preparación ante Islandia.

"Creemos que todo el mundo quiere verlo dentro de la cancha, verlo jugar. Es lo que genera a todo el mundo y de mi parte también es así (...) A Leo se lo ve bien", añadió el entrenador.