Rudi García deja Bélgica tras el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Bélgica iniciará un nuevo ciclo tras su eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a España. El contrato de Rudi García vence el próximo 31 de julio y la federación decidió no renovarlo, por lo que el técnico francés dejará el cargo después de sufrir dos derrotas en 20 partidos. La lesión de Thibaut Courtois que condenó a Bélgica

La Copa del Mundo sigue dejando consecuencias en los banquillos y García se convirtió en el decimosexto entrenador en abandonar su selección tras el torneo. El estratega francés completó un balance positivo durante el año y medio que dirigió a los 'Red Devils', pero la directiva optó por iniciar una nueva etapa.

"Dejo a Bélgica en la Liga A de la Nations League y entre las ocho mejores selecciones del mundo", declaró García. El entrenador también agradeció a los jugadores, al director deportivo y a la afición por el respaldo recibido durante su gestión y a lo largo del Mundial.

El francés se despedirá con un registro de 12 victorias, seis empates y dos derrotas en 20 encuentros. La eliminación ante España en los cuartos de final terminó marcando su destino y Bélgica comenzará una nueva era, que arrancará en septiembre frente a Italia.