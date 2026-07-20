Oscar Sandoval
Rudi García deja Bélgica tras el Mundial 2026
La federación anunció la salida del técnico de 62 años tras dos derrotas en 20 partidos
Bélgica iniciará un nuevo ciclo tras su eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a España. El contrato de Rudi García vence el próximo 31 de julio y la federación decidió no renovarlo, por lo que el técnico francés dejará el cargo después de sufrir dos derrotas en 20 partidos.
La Copa del Mundo sigue dejando consecuencias en los banquillos y García se convirtió en el decimosexto entrenador en abandonar su selección tras el torneo. El estratega francés completó un balance positivo durante el año y medio que dirigió a los 'Red Devils', pero la directiva optó por iniciar una nueva etapa.
"Dejo a Bélgica en la Liga A de la Nations League y entre las ocho mejores selecciones del mundo", declaró García. El entrenador también agradeció a los jugadores, al director deportivo y a la afición por el respaldo recibido durante su gestión y a lo largo del Mundial.
El francés se despedirá con un registro de 12 victorias, seis empates y dos derrotas en 20 encuentros. La eliminación ante España en los cuartos de final terminó marcando su destino y Bélgica comenzará una nueva era, que arrancará en septiembre frente a Italia.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT