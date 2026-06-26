Reece James es duda ante Panamá

Reuters

El defensa Reece James se perdió el entrenamiento del viernes previo al partido de Inglaterra contra Panamá en el Mundial y la Federación Inglesa de Futbol dijo que el jugador está siguiendo su propio programa de recuperación de una lesión en el tendón de la corva.

El lateral derecho, de 26 años, se lesionó durante el empate contra Ghana, lo que deja en el aire su disponibilidad para el último partido de la fase de grupos, que se disputará el sábado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

James ha sido una pieza clave bajo las órdenes del seleccionador Thomas Tuchel y ha sido titular en los dos partidos que Inglaterra ha disputado hasta ahora en el Mundial.

Inglaterra lidera el Grupo L por diferencia de goles sobre Ghana y aventaja en un punto a Croacia, a la que venció por 4-2 en su primer partido. Panamá ocupa el último puesto del grupo con cero puntos.