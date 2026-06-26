Real Madrid: el equipo con más goles en el Mundial

Héctor Cantú

El Mundial 2026 ha sido un completo festival de goles y de actuaciones individuales que pasarán a la historia por los buenos réditos que han dejado sobre la cancha.

El Real Madrid se ha convertido, luego de finalizar la primera fase, en el club con más presencia goleadora del torneo.

De los 171 goles que se han anotado, 10 de ellos han sido marcados por jugadores que militan en el equipo merengue.

Pero la cifra pierde proporción gracias a las grandes actuaciones de Vinícius Júnior (Brasil) y Kylian Mbappé, quienes hasta el momento se han despachado con 8 tantos, cuatro cada uno de ellos.

A ellos se une Arda Güler, quien marcó el primer gol de Turquía en el Mundial y Jude Bellingham en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia.

Sin embargo, el Liverpool presume la mayor participación directa en goles del Mundial. Los futbolistas del conjunto inglés acumulan 5 goles y 11 asistencias, con Alexander Isak como el más destacado: el delantero de Suecia registra un gol y tres asistencias.

Tras superar la fase de grupos, Francia es la Selección que más goles ha conseguido con 10 tantos, seguida por Brasil, Alemania, Canadá y Países Bajos con 7 tantos cada una.