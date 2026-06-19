Raphinha enciende las alarmas de Brasil en pleno Mundial

Redacción FOX Deportes

Brasil encendió las alarmas en pleno Mundial 2026. Raphinha abandonó el partido ante Haití antes del descanso por una aparente lesión muscular.

El delantero, a quien le anularon el que habría sido el primer tanto de la ‘Canarinha’, comenzó a tocarse la parte posterior de la pierna alrededor del minuto 38, solicitó la asistencia médica y finalmente abandonó la cancha al 40’.

Después del descanso, el atacante apareció en el banquillo con hielo en la zona afectada, una imagen que aumentó la preocupación en el entorno brasileño

No es la primera ocasión que Raphinha se lesiona con la selección. En marzo pasado, tuvo que abandonar el encuentro al medio tiempo por una molestia en el isquiotibial, eventualmente se confirmó la rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y estuvo de baja cinco semanas.