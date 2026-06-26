¿Quién va ganando entre América y Europa en el Mundial?

Enrique Gómez

El último cruce entre selecciones europeas y americanas en la fase de grupos del Mundial 2026 es entre Colombia y Portugal, uno de los duelos más esperados de toda la primera ronda del torneo.

Pero ¿qué continente lleva la ventaja? Si unificamos a la CONCACAF y a la CONMEBOL en un gran continente, la cosa está muy pareja. De hecho, la UEFA (donde radican las más grandes potencias del futbol mundial y la zona canónicamente más poderosa del planeta) tan solo tiene una victoria más, por lo que puede decirse que los equipos del ‘nuevo mundo’ han sabido responder.

Con la victoria de España sobre Uruguay (uno de los partidos más esperados de la fase de grupos), Europa lleva la delantera en el crossover Europa vs América, pero Panamá y Colombia (países vecinos, pero pertenecientes a confederaciones diferentes) podrían remontar las cosas en el último día.

¡Uruguay, eliminado y España avanza como líder de grupo! Los charrúas cayeron y regresan a casa en una actuación para el olvido

Previo al Panamá-Inglaterra y al Colombia-Portugal, aquí los resultados intercontinentales:

Victorias americanas (5):

· Escocia 0-3 Brasil

· Chequia 0-3 México

· Ecuador 2-1 Alemania

· Turquía 0-1 Paraguay

· Argentina 2-0 Austria

Victorias europeas (6):

· Turquía 3-2 Estados Unidos

· Haití 0-1 Escocia

· Alemania 7-1 Curazao

· Panamá 0-1 Croacia

· Suiza 2-1 Canadá

· Uruguay 0-1 España

Empates (1):

· Canadá 1-1 Bosnia

El balance es de 17 goles de UEFA por 16 (acumulado) de las otras dos confederaciones.

Claro que tanto Inglaterra (4° del Ranking FIFA), como Portugal (5° al iniciar el torneo) son favoritos sobre Colombia (11° actualmente) y el eliminado Panamá (42°, tras caer ocho lugares), pero en esta Copa del Mundo ya se han dado sorpresas y una victoria colombiana no calificaría como una de ellas, pues por algo el equipo ‘cafetalero’ marcha como líder del Grupo K de cara a la última jornada.

El Mundial es Norteamérica y la mayoría de los equipos del continente han estado a la altura hasta ahora.