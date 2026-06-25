¿Quién va contra Brasil? Países Bajos y Japón ya tienen rivales para los 16vos

Enrique Gómez

El premio de Japón por haber terminado segundo de su grupo es enfrentar a Brasil en 16vos de final.

No parece una gran recompensa, pero al menos tiene segura su presencia en la siguiente ronda, no como Suecia, que aún debe esperar a ver si clasifica como uno de los ocho mejores terceros lugares.

En el último partido del Grupo F, la Selección Japonesa empató 1-1 con el representativo sueco, por lo que ya no pudo pelearle el liderato a Países Bajos y su destino será enfrentar al líder del Grupo C, o sea Brasil, mientras que el conjunto nórdico le tocará medirse a otro líder de grupo si es que avanza.

El golazo de Anthony Elanga está salvando a Suecia de la eliminación

Daizen Maeda adelantó al equipo asiático (56’), pero Anthony Elanga (62’) respondió con un golazo.

Así quedó este sector después de sus respectivos seis partidos:

1. Países Bajos → 7 puntos (+6 goles)

2. Japón → 5 puntos (+4 goles)

3. Suecia → 4 puntos (+0 goles)

4. Túnez → 0 puntos (-10 goles)

De esta manera, ya hay dos enfrentamientos asegurados para los 16vos de final:

· Países Bajos (1°F) vs Marruecos (2° C) en Monterrey

· Brasil (1°C) vs Japón (2°F) en Houston

En tanto, Suecia está virtualmente clasificado como uno de los mejores terceros lugares, pues ya hay tres terceros peor clasificados que el propio equipo sueco, es decir, con que exista uno más, avanzará, pues cabe recordar que únicamente los cuatro peores terceros no progresan a 16vos de final en este Mundial.

El K fue un grupo de muchos goles, (empezando porque Suecia inició el Mundial anotando cinco y continuó encajando cinco) pero al final, la tabla de posiciones fue en el orden que todos esperábamos.