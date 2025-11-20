¿Qué partidos del playoff se jugarán en Guadalajara y Monterrey?

Redacción FOX Deportes

Guadalajara y Monterrey fungirán como sede del playoff intercontinental que repartirá dos boletos a la Copa del Mundo.

Ambas ciudades serán sedes de la máxima competencia y, ahora, también del repechaje en el que participarán Congo, Bolivia, Iraq, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Después del sorteo en el que se establecieron los cruces, la FIFA dio a conocer los horarios de cada uno:

En el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, se disputarán los duelos entre Nueva Caledonia y Jamaica (26 de marzo 22:00 ET/19:00 PT), así como el del ganador de esta llave con Congo (31 de marzo 17:00 ET/14:00 PT) .

Por su parte, en el Estadio BBVA de Monterrey Nuevo León quedaron agendados los partidos de Bolivia vs Surinam (26 de marzo 19:00 ET/16:00 PT) y el del vencedor de ese cruce con Iraq (31 de marzo 23:00 ET/20:00 PT).