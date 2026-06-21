Punto histórico para Curazao y un empate vergonzoso para Ecuador

Hiram Marín

Ecuador propuso, generó, llegó, puso en peligro la meta de Curazao, pero el arquero Eloy Room se convirtió en una auténtica muralla que detuvo el peligro generado por el conjunto meridional para sellar el 0-0 final.

Ecuador atacó con insistencia pero se sumió en un laberinto de imprecisiones ante un rival replegado. En el centro de los lamentos quedó la figura del capitán y delantero referente, Enner Valencia.

El atacante desperdició una oportunidad inmejorable frente al arco al inicio del compromiso que marcó el rumbo. Sus posteriores remates reflejaron la ansiedad y la falta de puntería que padecieron los ecuatorianos.

Por el otro lado, el guardameta caribeño Eloy Room se transformó en un muro impenetrable. Con intervenciones providenciales y una triple atajada memorable, ahogó cada uno de los gritos de gol ecuatorianos. Sus reflejos aseguraron que la modesta selección de Curazao conquistara el primer punto de su historia mundialista.

Ecuador y Curazao no se sacaron ventajas en Kansas. 🟰#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2026

Este inesperado empate sin goles compromete seriamente las aspiraciones de clasificación del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Con apenas un punto, la delegación tricolor se ha complicado el panorama dentro del sector. Ahora, Ecuador se ve obligado a vencer a la poderosa Alemania en la jornada final para avanzar, algo que luce poco menos que imposible.