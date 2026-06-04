Promesas incumplidas; Monterrey le falló a la selección japonesa

Héctor Cantú

La pelota aún no rueda en el Mundial 2026 y México ya ha tenido su primer fallo como sede del campeonato con uno de los equipos participantes.

La Selección de Japón, segunda en llegar a territorio mexicano para iniciar su preparación hacia la Copa del Mundo se ha visto severamente afectada y ha quedado desilusionada por las promesas incumplidas en Monterrey.

Que chulada la Selección de Japón con sombrero 🤠🤠🤠

Bienvenidos al Mundial más Norteño

NUEVO LEÓN. 🇯🇵🇲🇽🦁⚽️ pic.twitter.com/hKevhhCVsg — Samuel García (@samuel_garcias) June 3, 2026

La historia comenzó con bombo y platillo con el recibimiento al combinado nipón. El gobernador de Nuevo León se dio cita en el nuevo aeropuerto para dar la bienvenida y regalar tejanas a los miembros de la delegación japonesa que descendían del avión con música regional de fondo.

El problema se dio en su primer entrenamiento que estaba programado para desarrollarse en el Centro de Entrenamiento Tigres.

La cancha no estaba en las condiciones prometidas y presentaba serios defectos unos días después de que el equipo mexicano lo utilizara para preparar la final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca.

Hoy Japón va a conocer nuestras montañas y a nuestro pueblo mágico SANTIAGO, pues estará entrenando en el Barrial y se viene juego Amistoso el domingo 7 🇯🇵🇲🇽🦁🤠👊 pic.twitter.com/oR8wyFUi4t — Samuel García (@samuel_garcias) June 4, 2026

Los organizadores tomaron la decisión, entonces, de mover a la selección de Japón a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, misma que tampoco estaba en las condiciones necesarias para recibir a un equipo participante de la Copa del Mundo.

Luego de ser utilizada por Tigres para la final y las fuertes lluvias que han azotado a Monterrey, han complicado la recuperación de la cancha, por lo que no está en condiciones de alta exigencia para que Japón pueda entrenar allí tal y como se había previsto.

Ahora, Japón será movido a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey. El problema es que en las próximas horas, Rayados comenzará sus trabajos de entrenamiento en ese mismo sitio y en unos días más, Túnez arribará a este centro de entrenamiento.

Japón debutará en la Copa del Mundo ante Países Bajos el próximo domingo 14 de junio, tres días después del inicio oficial del campeonato.