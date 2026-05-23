Preocupación por Lionel Messi, terminó lastiamdo el partido del Inter Miami

Héctor Cantú

En Argentina hay preocupación por el capitán de la selección, Lionel Messi, quien no pudo terminar el partido ante el Philadelphia Union donde el Inter Miami se impuso por 6-4.

Messi abandonó el terreno de juego al minuto 73. Sin embargo, el capitán argentino se fue directamente al vestidor, visiblemente incómodo por una posible lesión.

Será hasta este lunes cuando el equipo, o el equipo cercano al jugador, decidan si Messi tiene que someterse a pruebas físicas importantes antes de reportar con la Selección Albiceleste.

Messi quedó ubicado en la segunda posición de la tabla de goleadores con 12 goles anotados.

A new type of stoppage time



The ref's foot went THROUGH his shoe pic.twitter.com/rIhXUHI6Fw — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 24, 2026

El Inter Miami regresará a la actividad de la Major League Soccer, hasta el 22 de julio, cuando reciba al Chicago Fire en el partido 16 de la temporada regular.

Lionel Messi disputará su sexto Mundial y se convertirá en el tercer jugador en lograr este récord en 2026, junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.