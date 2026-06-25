Portugal quiere algo que Colombia tiene en el último partido del Grupo K

Enrique Gómez

Como era de esperarse, Colombia y Portugal definirán al primer lugar de grupo en la última jornada. Lo que sí es una sorpresa es que el ‘casi debutante’ RD Congo esté en posibilidades reales de avanzar.

La batalla por el liderato solo será real si Portugal llega a hacer gol primero, pues, de lo contrario, el equipo sudamericano no se expondrá; un empate le asegura la cima de su sector y, por lo tanto, un mejor panorama para cuando inicie la ronda de eliminación directa en el Mundial 2026.

Así luce el Grupo K previo al último día de la fase de grupos:

1. Colombia → 6 puntos (+3 goles)

2. Portugal → 4 puntos (+5 goles)

3. RD Congo → 1 punto (-1 gol)

4. Uzbekistán → 0 puntos (-7 goles)

Colombia, a la defensa del liderato Copyright: Reuters

Un empate le alcanza al equipo sudamericano para confirmarse como líder del Grupo K, gran mérito considerando que es el mismo sector en el que está Portugal y que en la última fecha se vivirá un duelo directo entre dos grandes fuerzas de sus respectivos continentes para hacerse con la cima.

Y, como a diferencia de los europeos, Colombia sí le ganó a RD Congo, no tiene que desgarrarse contra el equipo ‘luso’ para mantener el lugar que le permitirá enfrentar a un tercero en los 16vos de final.

Portugal, virtualmente clasificado Copyright: Reuters

El equipo de Roberto Martínez ya está liberado de presión tras obtener su primer triunfo y ayudarle a Cristiano Ronaldo a conquistar el récord que tanto buscaba. Ahora, depende de sí mismo para acabar como primer lugar y tan solo necesita vencer por cualquier marcador a un equipo, en papel, inferior.

La Selección Portuguesa, una de las nóminas más valiosas de la Copa del Mundo, quiere arrancar la cima de su grupo para evitar medirse al segundo lugar del Grupo L, el de Inglaterra, Croacia y Ghana.

RD Congo va por un triunfo histórico Copyright: Reuters

De hecho, si vence a Uzbekistán (como ya lo hicieron Colombia y Portugal) hasta podría clasificar a la 16vos como uno de los mejores terceros lugares, pues llegaría a cuatro puntos y con diferencia de goles neutra (si gana por la mínima) o positiva (si consigue un triunfo más convincente).

Sería una gran historia para un equipo que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años, además, se trata de un sueño posible, pues lo cierto es que el equipo asiático no se ha visto bien.

Uzbekistán solo quiere un puntito Copyright: Reuters

El conjunto de Fabio Cannavaro debutó para esta Copa del Mundo y espera no tardar lo mismo que RD Congo (su rival para la tercera fecha de la fase de grupos) para conseguir el primer punto de su historia.

Sus dos derrotas podrían ser engañosas, pues le tocó presentarse contra dos equipos muy potentes, por lo que un reto realista sería sumar contra el equipo congoleño. El problema es que, con un empate, los dos equipos estarían eliminados y el Grupo K solo tendría dos clasificados (tal como siempre se esperó).