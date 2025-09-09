Portugal, más fuerte que nunca de cara al Mundial

Karla Villegas Gama

Portugal sufrió para sacar los tres puntos de la Puskás Aréna, pero consiguió el cometido y venció 2-3 a Hungría en duelo de eliminatoria mundialista.

Desde el arranque del partido los de Roberto Martínez se volcaron al frente generando oportunidades de peligro, pero la defensa de los ‘Magiares’ estaba bien organizada.

El gol luso parecía inminente, en cambio, fueron los locales quienes abrieron el marcador con un contragolpe perfecto que terminó con un tanto de cabeza de Barnabás Varga al minuto 21.

No obstante, Portugal no bajó la guardia y continuó presionando y al 36’ Bernardo Silva aprovechó una desatención en la zaga para rematar a quemarropa y superar al arquero Balázs Tóth, que hasta ese momento había sido el héroe de Hungría.

En el complemento, los visitantes intentaron romper el empate, pero de nueva cuenta la defensa rival les negó el tan anhelado tanto.

Tuvo que llegar una falta de Loïc Négo dentro del área para cambiar el rumbo del partido. El central concedió la pena máxima y Cristiano Ronaldo no decepcionó.

El gol con el que Cristiano Ronaldo igualó al 'Pescadito' Ruiz

El capitán convirtió el 1-2 al 58’ con un disparo cruzado que además significó su gol #39 en eliminatorias mundialistas, lo que lo llevó a empatar a Carlos Ruiz como los máximos anotadores en este tipo de competencias.

Cuando parecía más cercano el tercer tanto portugués, los ‘Magiares’ repitieron la dosis y armaron un contraataque de ensueño que Varga concluyó con un soberbio cabezazo, al 84’.

La división de unidades parecía más cercana que nunca, pero dos minutos más tarde, una mala salida de los húngaros desde la portería resultó en la pérdida del balón que Joao Cancelo tomó en los linderos del área y, sin pensarlo, sacó un trallazo de derecha para asegurar el triunfo 2-3.