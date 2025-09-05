Publicación: sábado 6 de septiembre de 2025

Oscar Sandoval

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1000?

CR7 marcó doblete ante Armenia y supera los 940 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Portugal sobre Armenia en el inicio de la eliminatoria UEFA y sigue aumentando su cuota goleadora, con su selección alcanzó los 140 tantos, pero su gran objetivo es llegar a 1000 en su carrera y esa cifra cada día está más a su alcance.

Cristiano Ronaldo tuvo una nueva noche mágica

Con los 2 goles anotados ante Armenia, Cristiano Ronaldo llegó a 140 con la Selección de Portugal
Además, 'CR7' llegó a 222 convocatorias con la selección mayor de su país

CR7 y Joao Félix fueron los grandes protagonistas en la goleada sobre Armenia luego de marcar a pares, el capitán sigue demostrando que está vigente a pesar de sus 40 años y que buscará llegar a  su sexta Copa del Mundo con Portugal.

Con el doblete ante Armenia, ‘El Bicho’ llegó a 942 goles y la misión para superar la barrera de los 1000 es marcar a partir de ahora 59 dianas, el tiempo parece estar a su favor, ya que tiene contrato con Al-Nassr hasta 2027.

Cristiano Ronaldo garantiza cerca de 30 tantos por campaña en todas las competencias y los números cuadran para que cumpla su sueño poco antes de poner fin a su carrera.

Portugal empezó la eliminatoria al Mundial 2026 goleando a Armenia

Armenia 0-5 Portugal
Joao Félix anotó el 1-0 a los 10 minutos
Cristiano Ronaldo aumentó la ventaja al 21
Portugal empezó la eliminatoria al Mundial 2026 goleando a Armenia
Joao Cancelo marcó el 3-0 a los 32 minutos con un disparo potente en el área
CR7 hizo el 4-1 al inicio de la segunda mitad con un potente disparo desde fuera del área
Joao Félix cerró la cuenta al 61

