Portugal despegó y Cristiano Ronaldo impuso un récord inigualable

Enrique Gómez

Todos se divirtieron en la fiesta de Cristiano Ronaldo y en la gran victoria de Portugal en el Mundial.

Después de lo que fue su presentación en el torneo hace una semana, donde el ‘Bicho’ tuvo uno de sus peores partidos, la Selección Portuguesa se destapó en su segundo encuentro en Houston.

Victoria 5-0 sobre Uzbekistán, con un histórico doblete del seis veces mundialista Cristiano Ronaldo.

Gran triunfo en lo colectivo, pues finalmente el conjunto ‘luso’ levantó la mano como uno de los grandes candidatos, pero la gran historia del partido fue a nivel individual, pues con su doblete, CR7 se convirtió en el único jugador en la historia en marcar en seis Mundiales diferentes, además, con 10 tantos en Copas del Mundo, superó a Eusebio (9) como el máximo romperredes portugués en Mundiales.

¿Cuánto cambió Cristiano Ronaldo entre su primer y último gol en Mundiales?

Así fueron los goles de este partido válido por el Grupo K:

· 1-0 (6’): Cristiano Ronaldo arrancó a primer poste y remató de primera con un derechazo

· 2-0 (17’): Golazo de tiro libre de Nuno Mendes tras la pantomima de CR7

· 3-0 (39’): Cristiano remató cruzado y de primera tras un gran pase de Bruno Fernandes

· 4-0 (60’): Autogol del portero de Nematov, quien empujó el balón que le quedó a su espalda

· 5-0 (87’): Golazo de Rafael Leao, quien remató con gran potencia una diagonal

CRISTIANO RONALDO FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇵🇹 pic.twitter.com/7XxPQTNjvk — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Tras un inicio muy decepcionante contra República Democrática del Congo (1-1), Portugal salió a devorar en este compromiso y la víctima fue el equipo uzbeko, selección debutante que ya puede sentirse eliminada prematuramente tras lo que fue su derrota 2-1 frente a Colombia y esta paliza incontestable frente al equipo europeo, dueño de la quinta plantilla más valiosa del torneo.

El próximo partido del equipo de Roberto Martínez es contra Colombia (27 de junio), en lo que será un duelo directo por el liderato del grupo, en busca de un mejor posicionamiento hacia los 16vos de final.

Tras encumbrar a Cristiano Ronaldo con un récord que quizá nadie pueda igualar, Portugal se liberó y luce mejor que nunca para buscar el primer campeonato mundial en toda su historia.